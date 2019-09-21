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صور.. بدء الدراسة فى مدارس أسيوط.. والتعليم تشكل غرفة عمليات

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:08 ص
صور.. بدء الدراسة فى مدارس أسيوط.. والتعليم تشكل غرفة عمليات طابور الصباح بأحد المدارس بأسيوط
أسيوط هيثم البدرى - ضحا صالح

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بدأ اليوم السبت 21 سبتمبر أكثر من مليون طالب بمختلف المراحل الدراسية "إبتدائى، إعدادى، ثانوى، رياض أطفال" فى جميع مدارس محافظة أسيوط، عام دراسى جديد 2019/2020، حيث بدأ منذ الصباح الباكر قرابة مليون و67 ألف طالب وطالبة فى التوافد على المدارس، وسط إعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن، وحضور كثيف من الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد

ومن جانبه أكد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فى بيان له، على إنتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، عدا المدارس التجريبية للغات والخاصة، حيث تبدأ الدراسة بها غداً الأحد.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب هذا العام بلغ مليون و67 ألف تقريبا يدرسون فى 2888 مدرسة بمختلف أرجاء المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ويتم التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم وقطاع الداخلية والصحة والمحافظة، وذلك لمتابعة مدى انتظام الدراسة فى المدارس والعمل على حل آية مشكلة قد تظهر

 

بدء الدراسة بمدارس أسيوط (1)
بدء الدراسة بمدارس أسيوط 

 

بدء الدراسة بمدارس أسيوط (2)

الطلاب بطابور الصباح 

 

بدء الدراسة بمدارس أسيوط (3)
حصة الإلعاب الرياضية بفناء المدرسة 
 
بدء الدراسة بمدارس أسيوط (4)
انتظام الطلاب بالفصول

 

 


تعليم اسيوط

بدء الدراسة

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اسيوط

وكيل تعليم اسيوط

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