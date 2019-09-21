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صور.. انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة بـ"تحية العلم"

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:31 م
صور.. انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة بـ"تحية العلم" الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى تصوير عمرو مصطفى

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حضر كلا من وزير التعليم العالى والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة، إذ شهد الوزير ورئيس الجامعة، تحية العلم أمام الباب الرئيس لقبة الجامعة، فى إشارة لانطلاق العام الدراسى الجديد بالجامعات.
 
وحضر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع مجلس عمداء جامعة القاهرة بمناسبة انطلاق العام الدراسى، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطة الدراسية المقررة مسبقا من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
 
وتفقد رئيس جامعة القاهرة، المهرجان الذى تقسم إلى عدة أجزاء تقوم كل كلية على جزء منها لعرض عدد من مشروعاتها الطلابية وأنشطتها بما فيها نماذج المحاكاة لطلاب الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.
 
وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تسعى لخلق صف ثان من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الإفريقي.
 
ووجه رئيس جامعة القاهرة حديثه للطلاب قائلًا إن علينا أن نصنع تاريخنا ونعى دروس تاريخ أمتنا، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع؛ وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة.
 
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انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة (12)
 

 

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انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة (14)
 

 

انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة (15)
 

 

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انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة (18)
 

 

انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة (19)

 


وزير التعليم العالى

جامعة القاهرة

مهرجان استقبال الطلاب

التعليم العالى

بدء العام الدراسى الجديد

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