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صور.. انتشار الكلاب الضالة بشوارع منشية البكرى بالمحلة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:00 ص
صور.. انتشار الكلاب الضالة بشوارع منشية البكرى بالمحلة انتشار الكلاب الضالة بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل

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تشهد شوارع منطقة منشية البكرى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انتشار الكلاب الضالة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وسط غياب المسئولين بالطب البيطرى وحى ثان المحلة، مما يثير الذعر والخوف بين سكان المنطقة، خشية تعرضهم للعقر وهجوم الكلاب عليهم، بعد أن شهدت محافظة الغربية خلال الفترة الماضية عقر الكلاب الضالة العديد من المواطنين والأطفال بنطاق المحافظة.

ورصد" اليوم السابع" انتشار الكلاب الضالة بالشوارع الرئيسية بمنطقة منشية البكرى التابعة لحى ثان المحلة، وسط تجاهل الأجهزة المعنية، وقام الأهالى بإرسال شكاوى للمسئولين بالطب البيطرى وخط تلقى الشكاوى بغرفة عمليات المحافظة، للقضاء على الكلاب الضالة، خاصة مع انطلاق العام الدراسى وانتشارها بجانب المدارس وتجمعات القمامة.

وطالب المواطنين الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى، ورئيس حى ثان المحلة، ومحافظ الغربية، بسرعة التحرك للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة التى انتشرت بصورة كبيرة خشية تعرضهم للعقر والإصابة مع هذه الكلاب.

كانت منطقة أبو جمالة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد شهدت أمس الخميس مهاجمة كلب مسعور للمواطنين وعقره 4 أطفال وإصابتهم بجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوى بطنطا لإسعافهم.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بمهاجمة كلب مسعور 4 أطفال وإصابتهم بجروح متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار مديرية الطب البيطرى لاتخاذ اللازم.

انتشار الكلاب الضالة بشوارع منشية البكرى بالمحلة (1)
انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

 

انتشار الكلاب الضالة بشوارع منشية البكرى بالمحلة (2)
تجمع عدد كبير من الكلاب الضالة

 

انتشار الكلاب الضالة بشوارع منشية البكرى بالمحلة (3)
انتشار الكلاب الضالة

محافظه الغربية

كلاب ضاله

المحله

انتشار الكلاب الضالة

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