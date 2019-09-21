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صور.. الهلال الأحمر المصرى: تقديم 587 طن مساعدات مواد غذائية لدولة السودان

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:06 م
صور.. الهلال الأحمر المصرى: تقديم 587 طن مساعدات مواد غذائية لدولة السودان مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان
كتب مدحت وهبة

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أعلن الهلال الأحمر المصرى عن تقديم العديد من المساعدات والسلع الغذائية لدولة السودان الشقيقة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والتنظيمية المشاركة فى هذا الحدث.

وقال الهلال الأحمر المصرى، إنه تم توفير مساعدات غذائية لدولة السودان الشقيق ممثلة فى 265 طن سكر و290 طن مكرونة و34000 علبة مسلى بوزن حوالى 27 طن بجانب 16192 علبة حلاوة طحينية بوزن حوالى 5 أطنان بإجمالى وزن المعونة 587 طنا بقيمة مالية 5 مليون و850.322 ألف جنيه.

وأكد أنه تم تحميل المساعدات الغذائية من خلال سيارات مجهزة ما بين شاحنات نقل ومبردات حفاظًا على سلامة البضائع بحمولة تصل إلى 25 طنا للسيارة بإجمالى 23 شاحنة.

مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان (2)
مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان 

مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان (3)
مساعدات الهلال الأحمر المصرى 
 
مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان (4)
مساعدات الهلال الأحمر  

مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان (5)
مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان 

مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان (6)
مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان 

مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان (1)
مساعدات الهلال الأحمر المصرى لدولة السودان 
 

الهلال الاحمر المصرى

مؤمنة كامل

مواد غذائية لدولة السودان

مساعدات من الهلال للسودان

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