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صور .. إنتظام حضور الطلبة فى أول يوم دراسى بشمال سيناء

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:05 ص
صور .. إنتظام حضور الطلبة فى أول يوم دراسى بشمال سيناء الطلاب أثناء طابور الصباح
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت مدارس شمال سيناء، التى إنطلقت بها الدراسة اليوم انتظام حضور الطلبة، وبدأت الدراسة بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى، وكان أكثر الطلبة حضورا فى مدارس حى المساعيد بالعريش ومدارس وسط المدينة وبئر العبد.

وتفقد حسين عرادة وكيل تعليم شمال سيناء سير الدراسة بالمدارس التى إنطلقت فيها الدراسة اليوم، وقال إنه تم توفير أتوبيسات نقلت المعلمين من ميدان العريش للمدارس فى قرى وسط سيناء ومناطق الشيخ زويد .

وأضاف أن غرفة العمليات تتابع انتظام سير الدراسة، ولم يتم تتلقى أى شكاوى، لافتا إنه سبق خلال اليومين الماضيين التأكيد مع مجالس المدن على انتظام الخدمات والانتهاء من أعمال نظافة محيط المدارس .

وأعلن حمزة رضوان، مدير عام التعليم بشمال سيناء، أن المدارس التى بدأت فيها الدراسة فى إدارة العريش التعليمية مدارس، الذكرى للتعليم الأساسى، والشهيد شريف محمد حسين، والمساعيد بنين، وحمدى بكير ، والمعهد الأزهرى، وفصول الشهيد شريف محمد حسين، والشهيد مصطفى جاويش إعدادى، والشهيد مصطفى جاويش ابتدائى.

وفى إدارة الشيخ زويد ، مدارس الحمايدة الإبتدائية، والسكة الحديد بنات، والمعهد الأزهرى ، وأبورفاعى بنات، والسكة الحديد بنين، والشيخ زويد الإبتدائية.

وفى إدارة بئر العبد التعليمية مدارس، الخربة، والمعهد الأزهرى إبتدائى ، والمعهد الأزهرى إعدادى ، ورمانة.

وأضاف أن أعداد الطلبة فى التعليم العام، 5598 فى إدارة العريش، و 2166 بالشيخ زويد ، و 1470 ببئر العبد ، 5601 بالحسنة، و 556 بمركز نخل، باجمالى 10250 طالب.

والتعليم الفنى 519 بنطاق مركز بئر العبد، 243 بنطاق مركز الحسنة بإجمالى 762 طالب .

الطلاب أثناء تحية العلم
الطلاب أثناء تحية العلم

 

الطلاب أثناء نشيد الصباح بالمدرسة
الطلاب أثناء نشيد الصباح بالمدرسة

 

المعلمين أثناء حضورهم طابور الصباح
المعلمين أثناء حضورهم طابور الصباح

 

طابور الصباح بمدارس منطقة المساعيد
طابور الصباح بمدارس منطقة المساعيد

 

طابور الصباح للطلاب
طابور الصباح للطلاب

 

مدرسة المساعيد
مدرسة المساعيد

 

 


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