سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. أوركسترا جامعة القاهرة تعزف نشيد "بسم الله" بمهرجان انطلاق العام الدراسى

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:16 م
صور.. أوركسترا جامعة القاهرة تعزف نشيد "بسم الله" بمهرجان انطلاق العام الدراسى رئيس جامعة القاهرة فى أول يوم دراسى
وائل ربيعى - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم فريق أوركسترا جامعة القاهرة، عرضا موسيقيا جاذبا لجميع طلاب الجامعة المشاركين بمهرجان انطلاق العام الدراسى، الذى أقامته الجامعة إلى جوار القبة اليوم السبت، إذ قدم فريق الأوركسترا نشيد "بسم الله" بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة والنواب وعدد من العمداء.
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتح صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب، كما تفقد نماذج المحاكاة المشاركة في استقبال الطلاب الجدد.
 
وأكد الدكتور الخشت، خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة تدعم الفكر الحر لطلابها في إطار حقهم في حرية التعبير والتفاعل مع قضايا المجتمع، مضيفًا أن الجامعة تسعى لخلق صف ثان من الطلاب ليصبحوا قادة فيما بعد، من خلال توعيتهم سياسيًا واجتماعيًا وفكريًا عبر نماذج المحاكاة لأهم المؤسسات العالمية مثل نماذج محاكاة مجلس النواب والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الإفريقي.
 
ووجه رئيس جامعة القاهرة حديثه للطلاب قائلًا: علينا أن نصنع تاريخنا ونعى دروس تاريخ أمتنا، مشيرًا إلى أن كل إبداع يبدأ بالتقليد ثم تجاوز التقليد إلى التطوير والإبداع، وهذا ما يتم عمله من خلال نماذج المحاكاة للمؤسسات الدولية والمحلية بالجامعة.
 
أحد طلاب الكشاف يقوم بإعطاء رئيس الجامعة شارة الكشافة
أحد طلاب الكشاف يقوم بإعطاء رئيس الجامعة شارة الكشافة

 

أخذ صور سيفلي مع رئيس جامعة القاهرة
أخذ صور سيفلي مع رئيس جامعة القاهرة

 

الألات الموسيقية
الألات الموسيقية

 

إلتقاء صوره سيلفي للطلاب مع رئيس الجامعة
إلتقاء صوره سيلفي للطلاب مع رئيس الجامعة

 

السلام الجمهوري
السلام الجمهوري

 

العزف الجمهوري
العزف الجمهوري

 

أنشطة رياضية
أنشطة رياضية

 

تكريم رئيس جامعة القاهرة
تكريم رئيس جامعة القاهرة

 

جولة في بداية العام الدراسي
جولة في بداية العام الدراسي

 

جولة لرئيس الجامعة علي إختراعات طلاب الجامعة
جولة لرئيس الجامعة علي إختراعات طلاب الجامعة

 

جولة لرئيس الجامعة
جولة لرئيس الجامعة

 

جولة لرئيس جامعة القاهرة علي أنشطة الطلاب في بداية الدراسة
جولة لرئيس جامعة القاهرة علي أنشطة الطلاب في بداية الدراسة

 

جولة لرئيس جامعة القاهرة
جولة لرئيس جامعة القاهرة

 

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

 

رئيس جامعة القاهرة مع الطلاب
رئيس جامعة القاهرة مع الطلاب

 

رئيس جامعة القاهرة (2)
رئيس جامعة القاهرة (2)

 

رئيس جامعة القاهرة (3)
رئيس جامعة القاهرة (3)

 

رئيس جامعة القاهرة (4)
رئيس جامعة القاهرة (4)

 

رئيس جامعة القاهرة يحمل شنطة مرسوم عليها اللاعب محمد صلاح
رئيس جامعة القاهرة يحمل شنطة مرسوم عليها اللاعب محمد صلاح

 

رئيس جامعة القاهرة يرتدي شارة الكشافة
رئيس جامعة القاهرة يرتدي شارة الكشافة

 

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 

صور سيلفي
صور سيلفي

 

طالبات جامعة القاهرة
طالبات جامعة القاهرة

 

طالبات يرفعن أعلام مصر في جامعة القاهرة
طالبات يرفعن أعلام مصر في جامعة القاهرة

 


جامعة القاهرة

بدء العام الدراسى

انطلاق العام الدراسى بالجامعات

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى من "عين شمس": قانون تنظيم الجامعات من أقوى القوانين

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:41 م

وزير التعليم العالى يشيد بتقدم جامعة القاهرة.. ويؤكد: ستبقى فى الصدارة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:38 م

صور.. انطلاق العام الدراسى بجامعة القاهرة بـ"تحية العلم"

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:31 م

رئيس جامعة القاهرة فى مباراة "بولينج" مع الطلاب بأول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:23 م

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:44 ص

التعليم العالى:3 منح دراسية من المكسيك للعام الدراسى 2019/2020

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة