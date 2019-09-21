صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

بعثة نيوريوك - يوسف أيوب - محمد الجالى - أسماء مصطفى

تجمع العشرات من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أمام مقر أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تواجده بالولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة و ذلك للترحيب بالرئيس و الاحتفال بتواجده لليوم الثانى على التوالي.

ورفع أعضاء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس، و البالونات ولافتات مؤيدة للرئيس، للتأكيد على دعم المصريين فى أمريكا لتحركاته وتأييدهم لرئيس الجمهورية، ورددت الجالية المصرية الأغانى الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس.

وكانت طافت حافلة كبيرة شوارع نيوريوك، وحول الفندق الذى يقيم به الرئيس، مرددة هتافات "تحيا مصر"، و"يحيا السيسي"، و"أهلا بالرئيس" و"بنحبك ياسيسي".

ورفع أعضاء الجالية، الأعلام المصرية وصور الرئيس، ولافتات مؤيدة للرئيس، للتأكيد على دعم المصريين فى أمريكا لتحركاته وتأييدهم لرئيس الجمهورية، محتشدين لدى وصوله مقر إقامته بنيوريوك، ورددت الجالية المصرية الأغانى الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس، مرتدين تيشيرت تحمل صور السيسي.