صعود "المنتجات المنزلية" و"الرعاية الصحية" بالبورصة.. وتراجع باقى القطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع قطاعا المنتجات المنزلية والشخصية والرعاية الصحية والأدوية، بنسبة 4.2%، 0.4%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، ثم قطاع الكيماويات بنسبة 4.3%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 4.2%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.5%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 2.9%، وأخيراً قطاعى البنوك والسياحة والترفيه بنسبة 2.4%.