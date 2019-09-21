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صعود "المنتجات المنزلية" و"الرعاية الصحية" بالبورصة.. وتراجع باقى القطاعات

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:46 ص
صعود "المنتجات المنزلية" و"الرعاية الصحية" بالبورصة.. وتراجع باقى القطاعات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع قطاعا المنتجات المنزلية والشخصية والرعاية الصحية والأدوية، بنسبة 4.2%، 0.4%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.3%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 4.4%، ثم قطاع الكيماويات بنسبة 4.3%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 4.2%.
 
كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 3.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.5%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 2.9%، وأخيراً قطاعى البنوك والسياحة والترفيه بنسبة 2.4%.
 

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