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شوارع المحلة تُكذب الإخوان.. هدوء بميدان الشون ولا صحة لـ"التظاهر"

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:38 ص
شوارع المحلة تُكذب الإخوان.. هدوء بميدان الشون ولا صحة لـ"التظاهر" شوارع المحلة تُكذب الإخوان
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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يشهد ميدان الشون بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، حالة من الهدوء، ولا صحة للشائعات التى تناولتها  قنوات جماعة الاخوان الارهابية، والتى ادعت بالكذب خروج جماهير الأهلى للاحتفال ببطولة السوبر على انها تظاهرات و شهدت شوارع مدينة المحلة سيولة الحركة المرورية بصورة طبيعية.
 
جدير بالذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تُبث من تركيا، بالإضافة إلى قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، قد بثت فيديوهات قديمة وزعمت نزول المصريين الشوارع للتظاهر ضد الأوضاع الحالية.
 
فيما سادت أجواء من الهدوء فى القاهرة والمحافظات، باستثناء إحتفالات مشجعى الأهلى بفوزه على الزمالك 3-2 فى كأس السوبر.
 
 
 
 
 

 


المحله

ميدان الشون

محافظه الغربيه

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