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شاهد.. فيلم "مستورة" يكشف جهود وزارة التضامن فى توسيع برنامج "تكافل وكرامة"

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:46 م
شاهد.. فيلم "مستورة" يكشف جهود وزارة التضامن فى توسيع برنامج "تكافل وكرامة" جانب من الفيلم
كتب أيمن رمضان

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تبذل وزارة التضامن جهوداً كبرى للوصول إلى الحالات الأكثر احتياجاً فى القرى والنجوع بمختلف انحاء الجمهورية، من أجل ضمهم إلى برنامج "تكافل وكرامة"، من أجل الارتقاء بمستواهم المعيشى وتوفير ما يلزم لهم وإعانتهم على اعباء الحياة.

ووفق الفيلم الذى أعدته وزارة التضامن، فقد تضمن حديث السيدة مرفت السيد محمد أحمد، القاطنة فى مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عندما قال إنها تسكن فى منطقة نائية لا يوجد بها ما يساعدها على الانفاق على اسرتها، فقامت بالتقديم فى برنامج "تكافل وكرامة"، على أمل أن تحصل على فرصة تعينها على اعباء الحياة، وتابع:"أنا قدمت وخلاص ..والحمد الله ربنا كرمنى".

 

 

 

 


مستورة

وزارة التضامن

اخبار مصر

بنى سويف

تكافل وكرامة

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