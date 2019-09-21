سيارات تلفزيونية للجالية المصرية تطوف شوارع نيويورك لاستقبال السيسى

قال الدكتور حسام عبد المقصود مستشار جامعة الدول العربية للشئون الصحية، وأحد المستثمرين المصريين فى الولايات المتحدة ـ أن عددا من أبناء الجالية المصرية المخلصين فى الويلات المتحدة قاموا بتصميم سيارات تلفزيونية متنقلة تطوف بشوارع نيويورك الكبري لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى ولعرض المشروعات و الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تولى الرئيس المنصب و عرض بعض المعالم السياحية و المشرعات القومية و إنجازات الدولة في كافه المجالات للإضاءة لما تم انجازه في خلال السنوات الماضية من حكم الرئيس.

وقال عبد المقصود لليوم السابع، أن هذه السيارات ستجوب اليوم السبت شوارع نيويورك لتعريف المواطنيين الأمريكيين والجاليات العربية بما حققه الرئيس السيسى فى مصر من تنمية اقتصادية جعلت مصر محط أنظار المستثمرين الاجانب، لافتا الى ان هذه السيارات ستجوب كذلك شوارع نيويورك خلال إلقاء الرئيس كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.

وأعدت الجالية المصرية فى الويلات المتحدة برنامج حافل لاستقبال الرئيس السيسى.