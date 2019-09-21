سوق التجميل فى الإمارات تنتعش.. 17% زيادة بالإنفاق على عمليات شفط وشد البطن

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2019)، خلال فعاليات يومه الثاني بدبي، أن الإنفاق على عمليات التجميل في الإمارات العربية المتحدة، يتزايد بنسبة تراوح بين 15 و17% سنوياً.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم إن هذه المعدلات تعد العالمية نفسها، الأمر الذى يجعل الإمارات تتصدر قائمة الخدمات الطبية الأكثر طلباً بين التخصصات الأخرى، وفق استشارى الأمراض الجلدية والتجميل، رئيس المؤتمر، الدكتور خالد النعيمى، الذي أشار إلى دخول أجهزة حديثة للدولة تقضي على الشعر الأبيض، وذلك يعد ضمن آخر صيحات الإجراءات التجميلية.

وأوضح النعيمي، في تصريحات على هامش المؤتمر، أن الخدمات التجميلية تنقسم إلى قسمين: الأول عمليات تجميلية جراحية، مثل شد البطن والعمليات الأخرى، وهي النسبة الأقل، فيما تتصدر الإجراءات غير الجراحية، مثل «البوتكس، والفيلر، وخيوط شد الوجه، والتقشير الكيميائي» قائمة الإجراءات التجميلية بنسبة تصل إلى 70%، وهي تزداد بشكل أكبر وأسرع بكثير من الإجراءات الجراحية.

وقال إن سوق التجميل في الإمارات شهدت، أخيراً، جهازاً جديداً للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً، أطلق للمرة الأولى خلال المؤتمر، وأجهزة ليزر جديدة للتخسيس، والتئام الجروح وعلاجها، وكذلك لعلاج القرحات المزمنة.

ولفت رئيس المؤتمر، الدكتور خالد النعيمي، إلى أن أكـثر العمليات الجراحية شيوعاً فـي جميع أنحاء العالم، ھـي تكبير الثدي بنسبة 15.6%، یلیها شـفط الدهون 14.6%، وجراحة الجفن 12.5%، وتجميل الأنـف 8.1%، وتجميل الـبطن 7.5%، ورفع الثدي 6.1%، ووضـع الدهون في الـوجه 5.6%، وتصغير الثدي 4.5%، وتجميل الوجه 4.3%، ونقل الدهون لتكبير الأرداف 3.1%.