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سمسار مواشى يقتل مواطنًا بسبب عدم قدرته على رد الدين

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:40 م
سمسار مواشى يقتل مواطنًا بسبب عدم قدرته على رد الدين جثة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسيوط هيثم البدري

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اقترض "سمسار بيع مواشى" مبلغاً من مواطن، لكنه عجز عن سداد المبلغ عندما حان وقت السداد، فقاده شيطانه الأشر، لقتل الدائن، بعدما مد له يد العون.

تلقى مركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بلاغاً بالعثور على جثة لأحد الأشخاص حاصل على دبلوم "به إصابة طلق نارى بالرأس" على جانب الطريق المجاور لترعة الجرجاوية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة "سمسار بيع مواشى - مُقيم بقرية الزاوية في أسيوط".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بإرتكاب الواقعة ، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وأنه كان مديناً للمجنى عليه بمبلغ مالى فعقد العزم على التخلص منه، فوجه اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية.


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