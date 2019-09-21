سقوط 4 متهمين بحوزتهم سلاح نارى ومخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكميات من الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عبداللة.م.ع"23 عام بدون عمل مقيم المستقبل دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 70 جرام و40 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "إبراهيم.ع.ح"31 عام بدون عمل مقيم ابوخروع دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط المتهم "عماد.ج.ع"23 عام بدون عمل مقيم شمال سيناء بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبداللة.م.ع"33 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 جرام ومبغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.