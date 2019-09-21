سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار بالحشيش فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.