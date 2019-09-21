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سعر اليورو اليوم السبت 21-9-2019

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:44 ص
سعر اليورو اليوم السبت 21-9-2019 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى ، خلال تعاملات اليوم السبت 21-9-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.92 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:


يورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

 17.96 جنيه للشراء.

18.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

17.92 جنيه للشراء.

18.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

17.92 جنيه للشراء.

18.10 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى بنك البركة
 

17.89 جنيه للشراء.

18.18 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.89جنيه للشراء.

18.08جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

17.91 جنيه للشراء.

18.09جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

17.88 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.


سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

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