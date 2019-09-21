سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 02:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم السبت 21-9-2019

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:06 م
سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم السبت 21-9-2019 الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجل سعر الدولار اليوم السبت 21-9-2019 فى البنك الأهلى المصرى 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو 17.92 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.24 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزى المصرى قال سابقا إن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد ارتفاعًا من 12.9 مليار دولار فى شهر يونيو 2014، إلى 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019.

وأضاف البنك المركزى المصرى، الأحد الماضى خلال كلمته فى "الدورة الـ43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بدعم من القيادة السياسية، لافتا أيضا إلى دعم رئيس الحكومة لإنجاح البرنامج.

وأكد البنك المركزى المصرى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الماضى، مؤكدًا أن مؤشرات النمو الاقتصادى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح وأن هناك تنسيقًا كبيرًا بين السياستين النقدية والمالية.


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة