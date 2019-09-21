سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رفع 75 طن مخلفات من الأنفاق أسفل الدائرى بحى العمرانية فى الجيزة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:45 م
رفع 75 طن مخلفات من الأنفاق أسفل الدائرى بحى العمرانية فى الجيزة رفع القمامة أسفل الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت محافظة الجيزة من رفع 75 طن مخلفات قمامة وتراكمات من الأنفاق أسفل الطريق الدائرى نطاق حى العمرانية وذلك  من خلال الحى وهيئة النظافة والتجميل .

وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تنظيم لجان للمرور أسفل الطريق الدائرى تضم أجهزة شئون البيئة والرصد والمتابعة لضبط أى مخلفات قمامة لسرعة رفعها وذلك للحد من مخاطر الحرائق أو المشكلات البيئية الناجمة من تلك التراكمات، مشيراً أن التراكمات تم رفعها من الأنفاق أسفل الطريق الدائرى على مدار يومين وقد تم تجريد وتمهيد الطريق عقب انتهاء الأعمال لتسهيل حركة السيارات المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة ورفع أى مخلفات أو تراكمات أسفل الطريق الدائرى بنطاق كلاً منهم مشيراً أنه تم وضع عدد من صناديق القمامة بجوار سلالم المطالع والمنازل للطريق الدائرى لتسهيل جمع المخلفات وعدم تناثرها بمحيط الطريق، لافتاً إلى أنه تم تنظيم حملات نظافة موسعه أعلى الطريق الدائرى لرفع كفاءة النظافة وإزالة أى مخلفات بالطريق إضافة إلى إنه جارى تنفيذ أعمال تجريد لمطالع ومنازل الطريق الدائرى من خلال هيئة النظافة والتجميل .

ومن جانبه أكد محمد نور، رئيس حى العمرانية، أنه تم تنفيذ حملة على مخازن بيع الخردة والفريزة بشارع عادل إسماعيل بحى العمرانية حيث تم ضبط عدد من المخالفات البيئية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيراً أنه تم شن حملات لرفع المخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات لشارع الأهرام وذلك فى إطار توجيهات اللواء المحافظ برفع كفاءة النظافة .

 


محافظة الجيزة

القمامة

انفاق الدائرى

العمرانية

النظافة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:05 ص

محافظة الجيزة تحل أزمة مياه الصرف الصحى بقرية منيل شيحة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:30 م

محافظ الجيزة يشكل لجان لمتابعة كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:26 م

القابضة للمياه ترد على شكاوى المواطنين بمحافظة الجيزة ومدن القناة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:00 م

محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 3600 مدرسة ودخول 42 مدرسة جديدة الخدمة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة