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رفع 351 طن قمامة خلال حملة مكبرة فى المنوفية

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:19 م
رفع 351 طن قمامة خلال حملة مكبرة فى المنوفية إزالة إشغالات
المنوفية محمد فتحى

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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم بشن حملة نظافة مكبرة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية بقرى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وتم رفع 207 أطنان قمامة ونقلهم إلى المدفن الصحى بكفر داود بمدينة السادات، وتم تحرير 18 محضرا متنوعا بين تموين وإشغالات ومحلات بدون ترخيص بالوحدة المحلية بشنوان. كما شنت رئاسة حى شرق شبين الكوم حملة لرفع الإشغالات التى تعوق حركة السير بشوارع طلعت حرب، وسعد زغلول، وميدان تحيا مصر حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

 

وأعلن خالد العرفى، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا، فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه تم رفع 120 طن نواتج التطهير على شاطئ ترعة الطمانية بقرية طنوب مروراً بمدرسة طنوب الإعدادية الجديدة. كما تم تحرير 63 محضر مخالفة بنطاق مركز ومدينة تلا متنوع بين جنح صحية ومحاضر بيئة وتموين وإشغالات، كما تم تسوية الشارع الرئيسى بقرية جنزور وطريق "القاصد – دفرة"، ورفع 24 طن تجمعات قمامة بقرية جنزور وأبو مشهور بمركز ومدينة بركة السبع ونقلهم بالمدفن الصحى بالسادات.

 

وفى ذات السياق، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف حملة لإزالة الإشغالات بنطاق المركز أسفرت عن تحرير 34 محضرا و46 حالة ضبط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام. من جانبه شدد محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بإستمرار تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وحملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجمعات بالقرى وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالى والحضارى.


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التعديات فى المنوفية

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