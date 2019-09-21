رصف و ردم الحفر بشوارع أحياء شرق و غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية أعمال ردم وتمهيد تسوية الحفر وكذلك أعمال الرصف، لتحقيق السيولة المرورية.

حيث قام حى غرب الإسكندرية، بردم وتسوية الحفر، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب لإعادة المظهر الجمالى للشارع السكندرى بنطاق الحى.

وأشار بيان صادر اليوم السبت، إلى إن إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق، قامت بردم وتمهيد لعدد 4 حفر، حيث تم ردم وتمهيد للهبوط الكائن بشارع الاهوازى أمام مدرسة خالد ابن الوليد، وردم وتمهيد للهبوط الكائن بشارع جلال الملك من شارع المكس خلف بنزينة التراهونى بقطر، ردم وتمهيد للهبوط شارع الشيخ يوسف، وردم وتمهيد للهبوط بشارع تمادر متفرع راغب، كما قامت ادارة الحدائق، باستكمال زراعة نباتات "هبسكس ودودنيا واكاليفا واسبرجس ويوكا".

وفى حى شرق، قامت إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة اعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله التى تقوم بها مديرية الطرق بمناطق متنوعة بنطاق الحى حيث تم رصف ش سكينة بنت الحسين مع ش محمد صفوت منطقة كفر عبده رصف حارة رمضان امام رقم 12 منطقة عزبة سعد وذلك تحت اشراف اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق وذلك فى ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا على سلامة المواطنين.