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رئيس وزراء جمهورية باكستان يغادر المدينة المنورة

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:07 ص
رئيس وزراء جمهورية باكستان يغادر المدينة المنورة رئيس وزراء باكستان
وكالات

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غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان المدينة المنورة اليوم، متوجهاً إلى بلاده، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما - ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
 
وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة،  وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

باكستان

عمران خان

المدينة المنورة

المسجد النبوي

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