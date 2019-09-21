رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان صباح اليوم،السبت، إلى نيويورك لحضور أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد اختتام زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني سيعقد - خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي تستمر لأسبوع - عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من مختلف البلدان المشاركة في القمة، مضيفة أنه سيشارك في مؤتمرات القمة رفيعة المستوى التي تعقدها الأمم المتحدة حول تغير المناخ والتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة وتمويل التنمية.

وأشارت القناة إلى أن زيارة خان إلى الولايات المتحدة ستركز على قضية كشمير وقرار الهند لإلغاء الوضع الخاص لكشمير الهندية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الباكستاني خطابا أمام الجمعية العامة في السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.