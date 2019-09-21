رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الهيئة ذراع التأمين الصحى، لمنع الأخطاء الطبية ومحاسبة المقصرين فى كل مكان حفاظًا على أرواح المرضى.



وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لـ"اليوم السابع"، أن هناك رقابة مستمرة طوال الوقت على المنشآت الطبية الحكومية، الخاصة بعد تسجيلها وتجهيزها للاعتماد النهائى لكى تكون قادرة على توفير الخدمة الصحية والعلاجية فى مظلة التأمين الصحى الشامل الجديدة.



وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن الدولة جادة فى توفير خدمة صحية متميزة للمريض من خلال التأمين الصحى الشامل، الذى يتحمل أعباء العلاج ومخاطر المرض فى نظام تكافلى متماسك وقوى يستهدف توفير التغطية التأمينية للأسرة بكافة أفرادها.



وأشار الدكتور أشرف إسماعيل إلى أن المنظومة الجديدة توفر التغطية الصحية بدون حد أقصى للمريض وتتكفل بعلاجه فى الخارج طالما علاجه لا يتوفر محليًا.