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رئيس مدينة زفتى: رفع أكثر من 80% من مقلب القمامة العمومى

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:17 م
رئيس مدينة زفتى: رفع أكثر من 80% من مقلب القمامة العمومى إزالة القمامة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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قال المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، أن قسم النظافة بمجلس المدينة يشن حملات نظافة يومياً بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، مطالبا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها، حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة ومساعدة رجال النظافة .

وأضاف "النحال" أنه تم رفع أكثر من 80% من أعمال رفع تلال القمامة بمقلب مدينة زفتى العمومى، والذى كان يعد من أكبر المشاكل التى تواجه الأهالى نظرا لإنبعاث الروائح الكريهة منة يوميا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال وكبار السن بالأمراض الصدرية، موضحا أن مقلب القمامة كان يستخدم فى إلقاء قمامة المحافظات المجاورة .

وأوضح رئيس المدينة أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع سكة طنطا بمدخل المدينة، وهو أحد أهم الشوارع الرئيسية، وشارع أبو الحسايب، وجارى الانتهاء من شارع مكة وشارع الجيش بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق لهم، كما سيتم الانتهاء من أعمال المرافق من صرف صحى وتليفونات بشارع البحر طريق الكورنيش وسيتم رصف بعد انتهاء الأعمال .

وأشار أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمجلس تعمل على تنفيذ خطة توصيل المرافق ووصف المدينة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بضرورة الانتهاء من المرافق والبدء الفورى فى أعمال الرصف .

 


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