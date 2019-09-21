رئيس مجلس النواب العراقى يدين تفجير كربلاء

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أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً وجريحاً، مبدياً رفضه للخروقات المتكررة بسبب إخفاقات الأجهزة الاستخبارية العراقية .

وقال الحلبوسي في بيان - نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "ندين التفجير الإجرامي الذي شهدته مدينة كربلاء عند أحد مداخلها، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى أخذ التدابير اللازمة ومراجعة الخطط الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري ومحاسبة المقصرين؛ لمنع تكرار الخروق الأمنية .

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت أمس الجمعة داخل سيارة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين .