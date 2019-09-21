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رئيس جامعة قناة السويس وفريق الجوالة يستقبلون العام الجديد بتحية العلم

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:00 ص
رئيس جامعة قناة السويس وفريق الجوالة يستقبلون العام الجديد بتحية العلم جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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يفتتح صباح اليوم، السبت، الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومختلف القيادات وأعضاء الاتحادات الطلابية بكل الكليات وعشائر الجوالة والفرق الرياضية والفنية العام الجامعى الجديد بتحية العلم بأرض الجوالة بالحرم الجامعى الجديد.

وقال، رئيس جامعة قناة السويس، إن تحية العلم فى تلك الافتتاحية للعام الدراسى الجديد ما هى إلا تأكيد لمعانى الانتماء لمصر، مشيرًا إلى أنها رسالة نوجهها ونؤكد من خلالها على الدور الذى سيقوم به الشباب وهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

وتابع، الدكتور طارق راشد رحمى، أن استقبال العام الجامعى الجديد بتحية العلم بأرض الجوالة بالحرم الجامعى الجديد، رسالة أيضًا تعبر عن بداية تسعى لها لكل طلاب الجامعة بأن يكون الاهتمام بالانتماء لبلدنا هو الدافع نحو الاهتمام بتلقى مختلف العلوم وتنمية مهاراتهم من أجل مستقبل بلدهم ومستقبلهم.

                   

 

 


الدكتور طارق راشد رحمى

رئيس جامعة قناة السويس

العام الدراسى الجديد

اخبار الجامعات

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