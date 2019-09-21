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رئيس جامعة حلوان: نستقبل اليوم 46362 طالبا بالعام الدراسى الجديد

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص
رئيس جامعة حلوان: نستقبل اليوم 46362 طالبا بالعام الدراسى الجديد د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
وائل ربيعى

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أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة مستعدة لاستقبال ٤٦٣٦٢ طالبا وطالبة بمختلف الكليات فى العام الجامعى الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأنه أجرى جولة تفقدية للحرم الجامعى تابع فيها أعمال التطوير والإصلاحات التى تتم بالمدخل الرئيسى للجامعة وطريق المظلات والمدرجات وقاعة العروض الكبرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير.

وأعلن نجم، انتهاء الجامعة من تجهيزات بدء العام الجامعى الجديد من تجهيزات للمبانى والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل واطمأن على جهوزيتها لاستقبال الطلاب، وكذا إعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، فى ظل انتظام إجراءات الكشف الطبى للطلاب المستجدين، واستكمال تحليل المخدرات كأحد شروط السكن بالمدينة الجامعية وذلك بصورة مفاجأة، حيث تستقبل المدينة الجامعية هذا العام ما يقرب من ١٧٠٠ طالب وطالبة.

وتنظم جامعة حلوان، مع بداية أيام الدراسة، حفل استقبال للطلاب الجدد، لتعريفهم بالحياة الجامعية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، مع أداء تحية العلم، ورفع أعلام كليات الجامعة وعلم مصر، وسيتم خلال الحفل تنظيم فقرات فنية ومباريات رياضية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.


جامعة حلوان

طلاب جامعة حلوان

العام الدرسى الجديد

التعليم العالى

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