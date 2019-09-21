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رئيس الوزراء الكويتى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الأم المتحدة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:39 م
رئيس الوزراء الكويتى يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الأم المتحدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
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توجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ممثلا عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم،السبت، إلى نيويورك لرئاسة وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وضم الوفد الكويتي الرسمي المرافق لرئيس الوزراء كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمي، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان محسن رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يقضي حاليا فترة إجازة خاصة في الولايات المتحدة، عقب إجرائه بعض الفحوصات الطبية بها الأسبوع الماضي.

 


الكويت

الامم المتحدة

رئيس الوزراء الكويتى

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امير الكويت

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