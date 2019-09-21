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رئيس الأركان الكويتى يبحث مع مسؤول عسكرى أمريكى أوجه التعاون المشترك

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:10 م
رئيس الأركان الكويتى يبحث مع مسؤول عسكرى أمريكى أوجه التعاون المشترك الجيش الكويتى - أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، مع القائم بأعمال وزير القوة البرية الأمريكية ريان ماكارثى أوجه التعاون المشترك.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى، اليوم السبت، إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأضافت أن الفريق الخضر أشاد - خلال اللقاء الذى عقد بحضور قائد القوة البرية الأمريكية الوسطى الفريق ريتشارد فيريل - بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.


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