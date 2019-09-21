داخلية فرنسا تعلن الاستنفار.. وتنشر 7500 شرطيا تحسبا لتظاهرات السترات الصفراء

كتب أحمد علوى

أعلنت السلطات الفرنسية الاستنفار الأمنى، ونشر أعداد كبيرة من رجال الأمن السبت فى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك فى اطار محاولات السيطرة على الأوضاع وعدم الخروج عن النظام خلال تظاهرات السترات الصفراء، المقرر إقامتها بالتزامن مع اليوم الوطنى للتراث.

وأعلنت الداخلية الفرنسية عن خشيتها من عودة العنف إلى شوارع العاصمة، كما تخشى تخريب متاجر فى جادة الشانزيليزيه.

وبحسب ديدييه لاليمون محافظ شرطة باريس فسيتم نشر 7500 شرطى بالعاصمة مع خراطيم مياه وعربات مصفحة تابعة للدرك.

وقال لاليمون فى مؤتمر صحافى الجمعة إنه إزاء أناس "يريدون على ما يبدو الثأر" ويعلنون أنهم "لن يتنازلوا أبدا"، "أقول سنكون هناك".وأضاف "سنكون بعدد كاف وقادر تماما على وقف كل مبادرة تهدف للتدمير".