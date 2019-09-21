خلال ساعات.. الحكم على 31 إخوانيًا فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث العدوة"

كتب إيهاب المهندس

تصدر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، حكمها على 31 متهمًا فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمى، وماجد منير.



كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة على المتهمين، وقام بعض المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم من قبل دفاعهم.



شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.