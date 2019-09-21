سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 02:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

خلال ساعات.. استكمال محاكمة المتهمين باستعراض القوة والقتل بالزاوية الحمراء

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:00 ص
خلال ساعات.. استكمال محاكمة المتهمين باستعراض القوة والقتل بالزاوية الحمراء مشاجرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستكمل ، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، محاكمة المتهمين باستعراض القوة، والتسبب فى قتل مواطن أثناء التشاجر فى الزاوية الحمراء.

وتضمن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أن  المتهمين " عمر أ م " 50 سنه تاجر فاكهة ، " علي أ م " 35 سنه تاجر ، " مصطفي أ م "  47 سنه تاجر ، " أحمد م أ " 43 سنه هارب، استعرضوا القوة وفرضوا السيطرة، ضد المجنى عليهم" محمد إ م "، " إسلام إ م " ، " علي إ م " عبدالرحمن إ م " ، " إسراء ه ع " ، " سميحة م ج " ، " وحيد ع ط "، حيث أحرزوا أسلحة بيضاء وآخرة نارية.

وكانت البداية ، بتلقى ضباط مباحث الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، بعد تعدى المتهمين عليه، وعلى أشقائه بسبب خلافات العمل بينهم فى السوق.

وتشكل فريق بحث، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وحرروا بالواقعة المحضر اللازم ، وأحالوهم إلى النيابة العامة، التى قررت حبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.


استكمال محاكمة

استعراض قوة

قتل شخص

الزاوية الحمراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وقنوات التحريض فى كاريكاتير اليوم السابع

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

تعرف على خطة الحكومة لإتاحة المنتجات التموينية وتحسين الخدمات × 6 نقاط

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

رئيس هيئة الاعتماد: رقابة على المنشآت الطبية الحكومية قبل تسجيلها بالتأمين الصحى

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

4 شروط لاستحقاق بدل البطالة فى قانون التأمينات الجديد.. تعرف عليها

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

"هياكلوا حشرات".. هكذا سيتمكن البشر من النجاة على سطح المريخ

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

محافظ الجيزة يفتتح اليوم 4 مراكز خدمة تموينية مطورة كمرحلة أولى

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

10 معلومات عن انتخابات الكنيست الإسرائيلى وفرص تشكيل حكومة وحدة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

فصل التيار الكهربائى عن مدينة إسنا بالكامل 5 فجرًا للصيانة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة