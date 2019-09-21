خلال ساعات.. استكمال محاكمة المتهمين باستعراض القوة والقتل بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

تستكمل ، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، محاكمة المتهمين باستعراض القوة، والتسبب فى قتل مواطن أثناء التشاجر فى الزاوية الحمراء.

وتضمن قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أن المتهمين " عمر أ م " 50 سنه تاجر فاكهة ، " علي أ م " 35 سنه تاجر ، " مصطفي أ م " 47 سنه تاجر ، " أحمد م أ " 43 سنه هارب، استعرضوا القوة وفرضوا السيطرة، ضد المجنى عليهم" محمد إ م "، " إسلام إ م " ، " علي إ م " عبدالرحمن إ م " ، " إسراء ه ع " ، " سميحة م ج " ، " وحيد ع ط "، حيث أحرزوا أسلحة بيضاء وآخرة نارية.

وكانت البداية ، بتلقى ضباط مباحث الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، بعد تعدى المتهمين عليه، وعلى أشقائه بسبب خلافات العمل بينهم فى السوق.

وتشكل فريق بحث، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وحرروا بالواقعة المحضر اللازم ، وأحالوهم إلى النيابة العامة، التى قررت حبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.