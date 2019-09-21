حجز طبيب بتهمة تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية فى عين شمس

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، بحجز 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، بتهمة تزوير محررات ومستندات منسوبة لبعض الجهات الحكومية.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطارًا بقيام طبيب بالمعاش سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تزوير" بمزاولة نشاط إجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الحكومية المنسوب صدورها لهيئة التأمين الصحى والمستشفيات الحكومية المختلفة، وترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية، وإنشائه عيادة وهمية كائنة بالطابق الأرضى بالعقار سكنه، واتخاذها مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده داخل العيادة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على (195 خطاب ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "خالية البيانات" منسوب صدورها لهيئة التأمين الصحى والمستشفيات الحكومية المختلفة "جميعها مزورة")، ضبط بصحبته (طبيب أسنان – عامل) حال حضورهما لاستلام محررات رسمية مزورة من المتهم لتقديمها لجهات حكومية مختلفة نظير تحصله منهما على مبالغ مالية.

وبمواجهته بالتحريات اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.