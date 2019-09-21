حبس 8 أشخاص بينهم سيدة لمحاولتهم إختطاف طفل فى سوهاج

سوهاج – محمود مقبول

قررت النيابة العامة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج حبس 8 أشخاص من بينهم سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك عقب قيامهم بإختطاف طفل عمره 14 سنة يعمل سائق توك ويقيم بناحية قرية بهاليل الجزيرة دائرة المركز مقابل فدية قدرها 2 مليون جنيه.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بتقدم مدحت ف ب ف 37 سنة عامل ويقيم بناحية بهاليل الجزيرة دائرة مركز المراغة بأنه حال قيام نجل شقيقه ج. و. ف. ب. 14 سنة طالب ويقيم بذات الناحية بتوصيل إحدى السيدات لقرية الشيخ يوسف دائرة المركز بتوك توك ملك والده وذلك عقب قيامها بشراء فاكهة من والده وديع ف ب 58 سنة فكهانى ويقيم بذات الناحية إلا إنه لم يعد للمنزل وأضاف بأن والد المتغيب تلقى إتصال هاتفى من مجهول من هاتف نجله طلب منه مبلغ مالى " فدية " نظير إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده المقدم محمد مصطفى مفتش المباحث والمقدم نصر طه مفتش مباحث مركز المراغة والرائد أحمد إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بالإشتراك مع الرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج.

وأسفرت جهود ضباط فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من همام م. م. ا. " 37 سنة حاصل على دبلوم صناعى وفايد غ. ف. ج. " 23 سنة ميكانيكى وأحمد ع. ب. م. 25 سنة عامل والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية جنح مستأنف مركز صدفا لسنة 2018 سرقة غيابى بالحبس شهر والسابق إتهامه فى قضية إدارى مركز صدفا مخدرات، و أحمد ع ا م 24 سنة عامل والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضتين جنح مستأنف مركز صدفا لسنة 2016 تبديد غيابى بالحبس 3 شهور وجنح مستأنف مركز صدفا لسنة 2013 إصابة خطأ وغيابى بالحبس شهر ويقيمون مركز صدفا أسيوط وناصر ع خ ا 29 سنة عامل والسابق إتهامه فى قضية جنح مركز المراغة ضرب وأحمد ع ا م 20 سنة عامل وغازى هـ ا م " 30 سنة عامل والمطلوب للتنفيذ عليه فى القضية جنح مستأنف مركز المراغة تبديد غيابى بالحبس 3 شهور سوهاج مخدرات ويقيمون بناحية البهاليل دائرة مركز المراغة وشريهان ص م ح 27 سنة بدون عمل وتقيم دائرة مركز طما.

حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول وعقدوا العزم فيما بينهم على ارتكاب الواقعة وخطف المجنى عليه مستخدمين فى ذلك توك توك وطلب فدية قدرها " 2 " مليون جنيه لعلمهم بثراء والده وعقدوا النيه بالتخلص من المختطف بقتله فى حالة عدم دفع الفدية خشية أن يفتضح أمرهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط، تم إعداد مأمورية متزامنة بمركزى شرطة المراغة و صدفا وتم ضبط المتهمين والتوك توك المستخدم فى الواقعة وتحرير المختطف وضبط التوك توك الخاص به. وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قامت المتهمة الثامنة باستقلال التوك توك الخاص بالمجنى عليه واستدراجه إلى منطقة الزراعات بناحية الشيخ يوسف دائرة المركز وفى انتظارها باقى المتهمين وقاموا بالسيطرة على المختطف ونقله إلى منزل الأول بناحية البربا دائرة مركز "صدفا – أسيوط" ، و تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.



