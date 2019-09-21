حبس 3 عاطلين سرقوا تاجرا بالإكراه فى مصر القديمة

كتب سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة تاجر بالإكراه فى دائرة القسم.

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من صاحب محل ملابس، يفيد أنه حال سيره بشارع مقابر النخال بجوار مسجد عمرو بن العاص ـ دائرة القسم، فوجئ بـ 3 أشخاص اعترضوا طريقه وقاموا بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيها، وجهاز باور بنك، بالإكراه عنه ولاذوا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم جميع المسروقات، وكذا سلاح أبيض "مطواة " المستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.