سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 01:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين سرقوا تاجرا بالإكراه فى مصر القديمة

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:34 م
حبس 3 عاطلين سرقوا تاجرا بالإكراه فى مصر القديمة بوكس - ارشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة تاجر بالإكراه فى دائرة القسم.

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من صاحب محل ملابس، يفيد أنه حال سيره بشارع مقابر النخال بجوار مسجد عمرو بن العاص ـ دائرة القسم، فوجئ بـ 3 أشخاص اعترضوا طريقه وقاموا بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيها، وجهاز باور بنك، بالإكراه عنه ولاذوا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم جميع المسروقات، وكذا سلاح أبيض "مطواة " المستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.


عقوبة السرقة بالإكراه

جرائم سرقة

مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

جريمة سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-9-2019

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

التموين: ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة أسرتها لبطاقة الزوج

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

شاهد فى دقيقة.. كيف سقطت شركات الأدوية الأمريكية فى فخ الأفيون؟

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

جنيفر لوبيز ترتدى فستان جوائز الجرامى للمرة الثانية بعد 19 عاما من الأولى

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" بأول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة