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حبس 10 متهمين بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:29 م
حبس 10 متهمين بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة، بحبس 10 متهمين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمون المحبوسون احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية، كلا من: سامح جمال، وعادل إبراهيم، وفؤاد عبد العزيز، وفرج عبد الحليم، ومحمد نصر، ويحيي حسن، وعلي لطفي، ومصطفى عبد الجليل، وعلى البسيونى، والسيد فاروق.

ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.


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