حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مخدر الهيروين 4 أيام فى السلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس "مسجل" لحيازته كمية من مخدر الهيروين بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم سبق اتهامه فى قضايا سرقة وسائل نقل، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بدائرة القسم، والكسب غير المشروع منها وأقر بحيازته على كمية من مخدر الهيروين.

وكانت تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "صابر. ع"، 35 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول، "سرقة وسائل نقل"، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته 40 جرام هيروين، 500 جنيه، هاتف محمول وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.