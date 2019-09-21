حبس متهمين بحيازة نصف كيلو استروكس بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام بحبس "أسامة.ب" و"عباس.إ" عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويج مخدر الفودو وحيازة نصف كيلو استروكس، واعترفا خلال التحقيقات بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط "أسامة.ب" 20 سنة عاطل، و"عباس.إ" 33 سنة عاطل، أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما "250 جرام فودو، 199 كيس تحوى كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام، 310 جنيهات، وهاتفين محمولين".