حبس رئيس حى غرب مدية نصر السابق بتهمة الرشوة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عصام خلفية رئيس النيابة، حبس رئيس حى غرب مدينة نصر"سابقا" و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهما بتقديم رشوة مالية، لموظف بالأملاك الحكومية، مقابل تخليص وتقنين أوضاع مساحات مختلفة من الأراضى، فى نطاق حزام الدائرى الإقليمي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رئيس حى غرب مدينه نصر، وعاونه المتهمين الآخرين، بالتردد على إدارة الأملاك الحكومية، للضغط عليه لتقنين مساحات من الأراضى، وذلك بالمخالفة لقرارات الصادرة، حيث تبين أن المتهمين عرضوا على الموظف رشوة مالية، مقابل إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين الأراضى.

فيما كشف الموظف، أنه عقب قيام رئيس حى غرب مدينة نصر السابق، بتقديم الرشوة له، فتوجه إلى جهاز الرقابة الإدارية، وتقدم ببلاغ رسمى ضد المتهمين، يتهمهم فيه بعرض مبلغ رشوة له مقابل تقنين اجراءات قانونية بالنسبة للأراضى، مضيفا أنه بعد ذلك تظاهر بالموافقة على قبول مبلغ الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات اللازمة، موضحا أنه اتفق مع المتهمين على التقابل فى أحد الكافيهات بمنطقة مصر الجديدة، لأخذ مبلغ الرشوة، وأثناء ذلك تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم مبلغ الرشوة.

فيما كشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين عرضوا على الموظف عضوية بالجمعية ومبلغ 60 ألف جنيه، كمقدم رشوة فى سبيل تقنين أوضاع الأراضى لضمها للجمعية، على الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.