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حالة الطقس اليوم السبت 21/9/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 21/9/2019 فى مصر والدول العربية ارصاد
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود  طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين.
ويكون الطقس حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 
وفي خليج العقبة: 
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). -
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.
وتظهر بعض السحب المنخفضة فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود الأجواء صيفية معتدلة نهاراً ، ويسود طقس معتدل في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر بشكل عام ويكون مائلاً للبرودة قليلاً في القمم الجبلية .
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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