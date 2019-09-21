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جهاز المشروعات الصغيرة يطلق حملة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:39 م
جهاز المشروعات الصغيرة يطلق حملة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية نيفين جامع - الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات
كتب – إسلام سعيد

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أطلق جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حملة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية فى مصر، ودعمها فنيا وتكنولوجيا بجانب الدعم المادى عبر إتاحة تسهيلات تمويلية لهم، وأخيرا إشراكهم فى المعارض الداخلية والخارجية.

 

وأطلق الجهاز افيديو لأغنية والإعلان الترويجى للحملة – حصل اليوم السابع عليه – بهدف مساعدة أصحاب الحرب اليدوية والتراثية للتقدم والاستفادة من كافة الخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها جهاز المشروعات.

 

وشاركت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات، فى افتتاح معرض المنتجات المصرية التقليدية الذى تقيمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء وتحت رعاية وزير الخارجية والذى يقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بمقر وزارة الخارجية.

 

وأكدت جامع، أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الدعم المالى والفنى لأصحاب هذه المشروعات.


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