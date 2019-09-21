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"جمال البلد فى شعبها".. "وجوه مصرية" فيديو جديد للترويج للسياحة

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:24 م
"جمال البلد فى شعبها".. "وجوه مصرية" فيديو جديد للترويج للسياحة "وجوه مصرية" فيديو جديد للترويج للسياحة
كتبت آمال رسلان

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نشرت صفحة هيئة تنشيط السياحة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر "thisisegypt" فيديو ترويجيا للسياحة المصرية بعنوان "وجوه مصرية"، دعت من خلاله السياح حول العالم لزيارة مصر والتعرف عن قرب لشعبها الذى يقابل ضيوفه بترحاب.

وقالت الصفحة فى تغريدة لها "لأن جمال البلد من جمال شعبها، استمتع بجمال مصر وسط ترحاب أهلها".

وعرض الفيديو وجوها مختلفة للشعب المصرى من بدو سيناء وأهالى النوبة، والمرأة السيناوية بزيها المميز، وغيرهم من الوجوه التى يقابلها السائح خلال رحلته وفى الخلفية المناطق السياحية المختلفة.

 

 
 
 
 
هيئة تنشيط السياحة تنشر فيديو ترويجى
هيئة تنشيط السياحة تنشر فيديو ترويجى

 


هيئة تنشيط السياحة

فيديو ترويجى

ThisIsEgypt

الترويج للسياحة

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