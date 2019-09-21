جرائم إقتصادية.. تحصيل مليار ونصف تهرب ضريبي و48 مليون سرقة كهرباء

وجه قطاع الأمن الإقتصادي حملات أمنية مكبرة، إستهدفت كافة صور الخروج عن القانون، وضبط القضايا التي تضر بالإقتصاد الوطني.

ونجحت شرطة التموين في ضبط 7279 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط "83 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 8380 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 31 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 120834 لتر، وضبط 7165 قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت "1457,459 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "374" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت "244,225 " طن، وكذا "174" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "29,411" طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 70676 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 48,913,971 جنيه.

ونجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبي في ضبط 1526 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 146 حالة ضرائب عامة ، وكشف 117 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط 128 قضية فى مجال الجمارك ، و382 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، و219 حالة تحرى مدين ولجان فحص ، وتنفيذ 518 حكم قضائى ، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضا مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثة وثلاثون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأثمرت جهود مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط 19 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت سبعون مليون ومائة وستة وعشرون ألف وربعمائة وأربعة وستون جنيهاً مصرياً عملات أجنبية مختلفة.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط 1349 قضية متنوعة أبرزها جرائم "سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر ، وسلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - إتصالات وبريد – باعة جائلين – قضايا متنوعة"، بالإضافة إلى ضبط "4 تشكيلات عصابية ، ضموا 8 متهمين إرتكبوا 4 وقائع "نشل".

وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 144قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

ونجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 872 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا "صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة"، و920 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و968 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم" ، و160 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و61 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ 954 قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 1009 لنش وباخرة سياحية.

وأثمرت الجهود الأمنية فى مجال أمن الموانئ عن ضبط 39 قضية تهريب ، و138 قضية متنوعة "مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر".

ونجحت الجهود الأمنية فى مجال الأمن السياحي في ضبط 3642 قضية ومخالفة فى مجالات "الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.