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جامعة عين شمس تستقبل وزير التعليم العالى لافتتاح العام الجامعى الجديد

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:58 ص
جامعة عين شمس تستقبل وزير التعليم العالى لافتتاح العام الجامعى الجديد جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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استقبل منذ قليل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك قبيل بدء مراسم افتتاح العام الجامعى الجديد وبدء مراسم تحية العلم.

 

وستأتى مراسم الاستقبال على أنغام الموسيقى العسكرية وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأمين العام والأمناء المساعدين وطلاب الاتحاد والتربية العسكرية.

 

واحتفالاً ببدء العام الجامعى الجديد، تطلق جامعة عين شمس مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى الجديد 2020/2019، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يقام حفل افتتاح المهرجان بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران.

 

وينطلق المهرجان فى الفترة من 21 من سبتمبر وحتى 8 من أكتوبر تحت شعار "قادرين نعملها"، وذلك انطلاقاً من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب والمطعم ونظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.

 

ويتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية وماراثون دراجات وحفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية فى مختلف الألعاب مثل "تنس الطاولة، كرة السرعة، مصارعة الذراعين، العدو وشد الحبل".

 

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة اتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية وأنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة ومعرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.

 

كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.


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بدايه العام الدراسى

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