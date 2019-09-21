جامعة طنطا تنتهى من صيانة المنشآت وتُسكن 4150 طالبا بالمدن الجامعية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، انتظام الدراسة بجميع كليات الجامعة، مشيراً إلى جاهزية كافة المنشآت الجامعية والمعامل والمدرجات والورش لاستقبال الطلاب، وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لكافة مرافق الجامعة.

وقال رئيس جامعة طنطا، إنه تم الانتهاء من تسكين نحو 4150 طالباً وطالبةً بالمدن الجامعية منها 2594 من الطالبات بمدن سبرباي وقحافة والحكمة والمتحف والاستاد، و1556 طالباً بمدن سيجر وسبرباي.

وأضاف أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية،كذلك تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية.

وعن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الدكتور مجدي سبع أنه تم توفير كل سبل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية، وكذلك توفير جميع الخدمات التي تكفل راحتهم.

وأضاف رئيس جامعة طنطا عقب جولته التفقدية بالمجمع الطبي ومجمع الكليات بسبرباي والتى رافقه فيها الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للاطمئنان على سير وانتظام الدراسة في مطلع العام الدراسي الجديد، أنه تم إعلان الجداول الدراسية بالأقسام والكليات وإعلانها على موقع الجامعة الالكتروني قبل بدء الدراسة بأسبوع ، مؤكداً التزام أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالحضور.

وشدد رئيس جامعة طنطا على عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط، والالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية ضماناً لحُسن سير العملية التعليمية.

كما تفقد الدكتور مصطفى الشيخ القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، كلية الصيدلة في اول أيام الدراسة بالعام الجامعي 2019/2020، بناءً على توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بالمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، والتى رافقه فيها الدكتوره نهلة العشماوي عميد الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على سير العمل داخل الكلية وتواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل قاعات المحاضرات ، موجهاً الطلاب بضرورة الاستفادة من خبرات أساتذتهم ، مؤكداً أن الجامعة توفر أوجه الرعاية الكاملة لأبنائها الطلاب.

وتابع نائب رئيس الجامعة الاجراءات التي تم اقرارها للتسهيل على الطلاب ومنها اعلان جداول المحاضرات على البوابة الالكترنية للكلية ، وتوافر امكانية قيام الطلاب بالتسجيل في مقررات الفصل الدراسي الأول الكترونياَ ، متمنياً عام جامعي حافل بالنجاح والتفوق للطلاب ، وبالانجازات والتقدم لكافة كليات الجامعة.