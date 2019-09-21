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جامعة المنصورة تخصص مصاعد وممرات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لخدمتهم

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:14 ص
جامعة المنصورة تخصص مصاعد وممرات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لخدمتهم ذوو الاحتياجات الخاصة
الدقهلية شريف الديب

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استعدت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، للعام الدراسي الجديد، لاستقبال جميع الطلاب، خاصة  طلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة والذين تم الاستعداد لهم بشكل خاص، وذلك من خلال إعادة تهيئة الكليات وقاعات الدراسة لاستقبال الطلاب ذوى الاحتياجات من خلال توفير مصاعد وممرات متخصصة لهؤلاء الطلاب.

كما تم إنشاء مركز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعه المنصورة  بمبنى المكتبه المركزية حيث يخدم المركز جميع الطلاب من ذوى الاعاقة (حركيه - بصريه - ضعاف سمع - توحد)  وأيضا يقدم المركز استشارات أسرية ومجتمعية لأسر الطلاب من ذوى الإعاقة  كما يقدم الخدمات فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى  والمجتمعية ورعاية المواهب للطلاب ذوى القدرات الخاصة.

ويخدم المركز أيضا أعضاء هيئه التدريس بالجامعة المهتمين بمجال ذوى الإعاقة بتقديم دورات تدريبية مكثفة تؤهل للقيام بعمليه التدريس لذوى الإعاقة،  كما يقدم  المركز أيضا  دورات تدريبيه متخصصة للجهاز الادارى بالجامعة من المعنيين بالتعامل المباشر مع الطلاب من ذوى الإعاقة مما يساعد على الاستيعاب النفسي للطالب ويقلل من الجهد الإدارى المبذول  للحصول على الخدمة

المركز تم إنشاؤه  وفقا لبرتوكول التعاون المبرم بين هيئة الامديست ومؤسسة حلم للتدريب والاستشارات

كما تقدم الجامعة خدمات طباعة الكتب من خلال مكتبة النور ويتم طباعة الكتب بطريقة برايل للطلاب المكفوفين كما يقدم المكتبة خدمة الكتب الصوتية للطلاب ضعاف البصر والتى تمكنه من الاطلاع على الكتب من خلال نسخ صوتية مسجلة يمكنه الاستماع إليها.

كما تقدم إدارة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وإدارة التكافل كافة الوسائل المساعدة للطلاب ذوى الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والتى تتضمن توفير كراسي متحركة كهربائية ومتوسيكلات مجهزة وسماعات اذن لضعاف السمع وأجهزة تعويضية للإطراف، كما سيتم تسليم الطلاب وسائل تكنولوجيا حديثة مجهزة ببرامج لمساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات على الاطلاع على الكتب وتفقد المكتبات الالكترونية، كما قامت الجامعة بتجهيز قاعة للأنشطة الرياضية لتمكن الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، كما تقوم إدارة رعاية الطلاب بتوفير أوجه الرعاية لهؤلاء الطلاب من خلال دمجهم بالانشطة المختلفة سواء كانت أنشطة فنية وثقافية ورياضية وعلمية.

كما وفرت  الجامعة تطبيق  موبايل يسمى بوابة خدمات الطالب والتى تمكنه من حجز الإقامة بالمدن الجامعية وحجز وجبات المدينة من خلال التطبيق ومعرفة أماكن الكافتيرات ومراكز الخدمات المختلفة بالجامعة.

 

 


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

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