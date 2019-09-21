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جامعة الزقازيق: تجهيز مبانى الجامعة وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:00 ص
جامعة الزقازيق: تجهيز مبانى الجامعة وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة تولى اهتماما خاصا لذوى الاحتياجات الخاصة وتقوم بإعداد وتجهيز كل مبانى الجامعة وتوفير كافة الخدمات المقدمة لتتناسب مع ظروف الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأنهم كيان من كيانات الجامعة تخطوا كل الصعاب بالإرادة، وتغلبوا على نظرة المجتمع لهم، وتحدوا الإعاقة وكانوا بحق فرسان الإرادة. 

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الجامعة تقدم العديد من الخدمات التي تساعدهم على التحصيل الدراسي، وتمكنهم من أداء حياتهم بشكل طبيعى، منها الإعفاء من المصاريف الدراسية، والإعفاء من مصاريف الإقامة بالمدن الجامعية، والإعفاء من مصاريف التغذية بالمدن الجامعية. وتوفير المناهج الدراسية للطلاب المكفوفين وطباعتها لهم بطريقة برايل مجانا. وتدريب الطلاب المكفوفين بالمركز على الاستخدامات المختلفة للحاسب الآلى، واستخدامه فى أداء الامتحانات دون أى رسوم.

وتنظيم رحلات ترفيهية مجانية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لمدن ساحلية، وأخرى أثرية، وتنظيم ندوات ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية للطلاب. 

وأوضح شعلان أن الجامعة أقامت العديد من الاحتفالات لتكريم الطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية من ذوى الإعاقة بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب على أن يذللوا كل العوائق والصعوبات حتى يصلوا بأبنائهم لهذا المركز المشرف. 

وقال الطالب أحمد عمر حمدى الفايز بالمركز الأول في المجال العلمى فى دورى المعلومات العلمية وكأس المركز الأول فى النشاط العلمى أن الجامعة ساعدتنا بشكل كبير فى تقديم المعلومات العلمية لنا بالإضافة بتكليف مشرفين ساعدونا معنويا ووفروا لنا جو مناسب فى الانتقال والسفر وخلافه وبعد فوزنا بالمراكز المتقدمة قامت الجامعة بتكريم وفد الجامعة لمتحدى الإعاقة من طلبة وطالبات ومشرفين المشاركين فى أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة الأول فى مصر الذي نظمته جامعة المنيا تحت عنوان "بالتحدى نستطيع" وتشرف عليه الدكتور هالة فاروق.

التكريم شمل الطالبان محمد عمر خيرى وأحمد رضوان على رضوان الفائزان بالمركز الأول فى المجال العلمى فى "دورى المعلومات العلمية" وكأس المركز الأول فى النشاط العلمى. 


فريق الجوالة الفائز بدرع الجوالة الأول ودرع المشاركة العام وهم عبد الحي عبد الستار وأسماء سالم السيد والطالب محمد أحمد سعيد أحمد والطالب محمد حسين السيد بإشراف محمد الشاعر وسامح العوضى وأحمد الخطيب باتحاد كلية التكنولوجيا. 

والطالب عبد الحى عبد الستار الفائز بالمركز الثالث في الفنون التشكيلية بلوحة تعبر عن الصم والبكم والطالب أحمد علاء بكلية الآداب الفائز بالمركز الثالث فى العزف المنفرد فريق كرة الجرس الحاصل على المركز الثالث المكون من عبد الفتاح يسرى ومحمود يونس قطب ومصعب محمد صبري ومحمد سعيد فهمى وأحمد عبد المنعم وأحمد رمضان السيد والطالب محمد عمر محمد خيرى الفائز بالمركز الثالث فى مسابقة الطالب المثالي.

كما تضم قائمة الفائزين الطالبة خديجة محمد إبراهيم الفائزة بالمركز الثالث فى بحث قدمته عن الإعاقة، والطالبة مروة حسن إبراهيم الحاصلة على ذهبية في رفع الأثقال وزن 50 كجم، وميدالية برونزية مركز ثالث في الرمح، وسلمى سالم مصطفى الحاصلة على المركز الثالث 400 متر عدو، ونرمين على حسن الحاصلة على المركز الثالث فى تنس الطاولة، وشعبان حسن شعبان وعبد المنعم عبد العال الحاصلين على المركز الثالث فى رفع الأثقال، ومحمد على عبد المنعم الحاصل على المركز الثانى 100 متر عدو.


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