جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق لثلاث معاهد فنية بدءًا من غد وحتى 28 سبتمبر

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر قبول الالتحاق بثلاث معاهد فنية بمصروفات، وذلك عن طريق التحويل الإلكترونى ببوابة الجامعة، وكشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التحويل غدا الأحد فى التاسعة صباحا وحتى السبت 28 سبتمبر، لثلاث معاهد فنية بمصروفات، وهى "معهد إعداد فني مختبرات، معهد فنى التحاليل البيولوجية، معهد إعداد فني قواعد بيانات"، وذلك بكليات العلوم للبنين والبنات بالقاهرة وكلية العلوم بنين أسيوط.

وتابع: تقبل هذه المعاهد من خريجى الثانوية الأزهرية من شعبة علمى فقط، والالتحاق بهذه المعاهد سيتم عن طريق التحويل من خلال موقع الجامعة ويتم اختيار العدد المتاح فى كل معهد عن طريق التنسيق بين المتقدمين من حيث المجموع الأعلى، ولطلاب الوجه البحرى والقاهرة متاح لهم فى التنسيق معاهد القاهرة، وطلاب الوجه القبلى بنين متاح لهم المعاهد بفرع أسيوط، حيث إن هذه الدراسة لمدة سنتين، حيث سيتاح لجميع الطلاب من شعبة العلمى التقديم لها لحين ظهور نتيجة التنسيق.