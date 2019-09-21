تنمية المشروعات يمول مشروعات صناعات صغيرة بقيمة 15 مليون فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اعلن اليوم اليوم السبت اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن موافقة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء على تمويل مشروعات للصناعات الصغيرة بالمحافظة بستفيد منها شباب شمال سيناء.

وقال المحافظ إنه بناء على التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية المشروعات، الصغيرة برئاسة نيفين جامع وما تم عرضه من ضرورة تخصيص عقد لتنمية المشروعات بشمال سيناء لخدمة المواطنين فقد تم الموافقة على مشروع تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بشمال سيناء.

وأوضح المحافظ أن الجهة الكفيلة المنفذة البنك الاهلى المصرى فرع شمال سيناء، ومصدر التمويل جهاز تنمية المشروعات، ويقع فى نطاق محافظة شمال سيناء بتمويل 15 مليون جنيه، ومدة سداد 60 شهرا ، بنسبة عائد 6‎%‎ مقطوعة تقريبا .

وقال المحافظ أن الهدف العام تفعيل دور الشباب فى اقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل لهم بالمحافظة، إذ يهدف المشروع حل مشكلة البطالة،ورفع المستوى المادى والفنى للشباب، لافتًا إلى أن المستهدف فئة الشباب من الجنسين، والاشتراطات هى الاهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة والتفرغ للمشروع وادارته وان يكون متواجد بنفس المحافظة مكان النشاط .

فيما قالت امال زيدان رئيس جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، ان الفرصة متاحة لشباب شمال سيناء ، للتقدم والحصول على القروض من مقر فرع الجهاز بالعريش .