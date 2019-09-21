سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تنمية المشروعات يمول مشروعات صناعات صغيرة بقيمة 15 مليون فى شمال سيناء

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:19 م
تنمية المشروعات يمول مشروعات صناعات صغيرة بقيمة 15 مليون فى شمال سيناء محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

اعلن اليوم اليوم السبت اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن موافقة  فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء على تمويل مشروعات للصناعات الصغيرة بالمحافظة بستفيد منها شباب شمال سيناء.

 

وقال المحافظ إنه بناء على التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية المشروعات، الصغيرة برئاسة  نيفين جامع وما تم عرضه من ضرورة تخصيص عقد لتنمية  المشروعات  بشمال سيناء  لخدمة المواطنين  فقد تم الموافقة على مشروع تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة  بشمال سيناء.

 

وأوضح المحافظ أن الجهة الكفيلة المنفذة  البنك الاهلى المصرى فرع شمال سيناء، ومصدر التمويل جهاز تنمية المشروعات، ويقع فى نطاق محافظة شمال سيناء بتمويل 15 مليون جنيه، ومدة سداد 60 شهرا ، بنسبة عائد 6%‎ مقطوعة تقريبا .

 

وقال المحافظ أن الهدف العام تفعيل دور الشباب فى اقامة مشروعات صغيرة وتوفير فرص عمل لهم بالمحافظة، إذ يهدف المشروع حل مشكلة البطالة،ورفع المستوى المادى والفنى للشباب، لافتًا إلى أن المستهدف فئة الشباب من الجنسين، والاشتراطات هى الاهلية القانونية وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة والتفرغ للمشروع وادارته وان يكون متواجد بنفس المحافظة مكان النشاط .

 

فيما قالت امال زيدان رئيس جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، ان الفرصة متاحة لشباب شمال سيناء ، للتقدم والحصول على القروض من مقر فرع الجهاز بالعريش .

 

 


شمال سيناء

العريش

جهاز تنمية المشروعات

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. حافلات للجالية المصرية تطوف نيويورك بالأعلام للترحيب بزيارة السيسي

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

فيديو.. ليستر يصعق توتنهام2/1 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الإنجليزى مؤقتا

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

مشاهد فى سوبر الأهلى والزمالك.. خناقة تونسية بين معلول والنقاز.. حارسا المرمى يتقاسمان الأخطاء.. الإصابات تضرب دفاعات القطبين.. صالح جمعة يداعب شقيقه بالكأس.. الشهد والدموع بالمدرجات.. ومؤمن زكريا الغائب الحاضر

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.. حصاد 5 سنوات من تمثيل مصر أمام العالم.. شارك فى 55 قمة.. 20 لقاءً مع الزعماء فى 2018.. وعزز علاقات مصر الخارجية وحظيت بإشادة دولية

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الصحة تضخ 180 ألف عبوة سينتوسينون لإنقاذ الحوامل من نزيف ما بعد الولادة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

الكاف: الأهلى ينتصر على الزمالك من جديد فى ديربى القاهرة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى بعد السوبر

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

شاهد اللقطات الأولى للموسم الثالث لمسلسل The Crown قبل طرحه فى نوفمبر

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

الإسكان تطالب بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة للفائزين بالأراضى

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

محمد رمضان ينشر صورة ويقدم نصيحة لجمهوره من مقر إقامته بمهرجان الجونة

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

العالم يحتفل بـ"عريس السوبر".. الفيفا يهنئ النادى الأهلى.. صحافة تونس: معلول يتفوق على النقاز وساسى فى صراع "نسور قرطاج".. الإعلام المغربى يبرز تراجع أوناجم وبنشرقى مع الزمالك.. وسقوط ميتشو حديث جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة