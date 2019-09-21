سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 10:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تناول الأطفال للمكملات الغذائية والفتيامينات فى حالات محددة.. تعرف عليها

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:00 م
تناول الأطفال للمكملات الغذائية والفتيامينات فى حالات محددة.. تعرف عليها فيتامينات-صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفضل الكثير من الأمهات منح أطفالها المكملات الغذائية والفتيامينات لتعويض عدم تناولهم الطعام بشكل صحى، لكن لا تعلم الكثيرات أن هذه الفيتامينات قد تكون غير ضرورية لمعظم الأطفال الأصحاء والذين ينمون بشكل طبيعى. 
 
ووفقا لموقع "healthline" فإن تناول الطعام أفضل مصدر للعناصر المغذية، حيث توفر الوجبات المنتظمة العناصر الغذائية التى يحتاج إليها معظم الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.
 
ونتيجة أنه من الصعب إرضاء الأطفال الصغار فى اختياراتهم للطعام يتم تعزيز العديد من الأطعمة الشائعة والحليب وعصير البرتقال بالعناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين ب وفيتامين د والكالسيوم والحديد، وبالتالى فقد يتم إمداد الطفل بمقدار من الفيتامينات والمعادن أكبر مما تعتقد الأمهات. 
 
 
وقد تمثل المكملات الغذائية والفيتامينات المتعددة خطرا على صحة الأطفال، فقد تكون الجرعات الضخمة من الفيتامينات والمعادن سامة، بالإضافة إلى ذلك فقد تتفاعل بعض الفيتامينات والمعادن مع الأدوية التى قد يكون الطفل يتناولها مما يسبب مشاكل صحية خطيرة. 
 
وقد يكون استخدام المكملات والفتيامات الغذائية مع الأطفال مفيد فى بعض الحالات مثل: 
 
إصابة الطفل بتأخر فى النمو البدنى.
إصابة الطفل بأمراض مزمنة معينة أو الحساسية الغذائية.
التزام الطفل بنظام غذائى واحد مثل عدم تناول اللحوم والاعتماد على الأطعمة النباتية فقط.

فيتامينات

مكملات غذائية

الفيتامينات

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة